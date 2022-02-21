معسكر: حجز 4 قناطير ونصف من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكن أفراد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بغريس في معسكر، من حجز 455 كلغ من اللحوم البيضاء و الاحشاء غير صالحة للاستهلاك.

كما تم العثور على هذه الكمية من اللحوم، بشاحنة تبريد صغيرة على مستوى الطريق الولائي 12 بين بلديتي مطمور و غريس.

وتمت معاينة هذه اللحوم من قبل الطبيب البيطري الذي أكد أنها غير صالحة للاستهلاك.

كما تم اقتياد صاحب للمركبة الى الفرقة التحقيق بسبب ممارسة نشاط تجاري غير قانوني دون القيد في السجل التجاري. وعدم الفوترة ونقل مواد غذائية سريعة التلف بمركبة غير مجهزة.

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بجاية: حجز 15 قنطارا من اللّحوم البيضاء الفاسدة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 15 قنطارا من اللّحوم البيضاء “دجاج” غير صالحة للإستهلاك البشري ببلدية واد غير.

كما تعود وقائع القضية، إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي غير، بدورية عبر الإقليم. أين تم توقيف بوسط بلدية وادي غير شاحنة ثلاجة نوع كيا، يقودها شخص يبلغ من العمر 31 سنة، ينحدر من ولاية بجاية.

وبعد تفتيش المركبة، تم العثور على متنها على 15 قنطار دجاج مذبوح غير منزوع الأحشاء غير صالحة للإستهلاك.

وبعد التنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة وطبيب بيطري تابع للمصالح الفلاحية لولاية بجاية. تبين بأن الدجاج فاسد وغير قابل للإستهلاك.

كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.

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