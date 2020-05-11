معسكر: حجز 45 كغ من الحلويات الشرقية معروضة للبيع في الشارع

قامت مصالح أمن دائرة المحمدية بالتنسيق مع مكتب حفظ الصحة والنظافة بالمحمدية، من حجز نحو 30 كغ من الحلويات الشرقية، كانت معروضة في رصيف شارع الامير عبد القادر في ظروف غير صحية.
كما تم حجز نحو 15كغ بشارع باستور كانت معروضة في ظروف غير صحية كذلك، حيث تم إتلاف الكمية المحجوزة.
وتندرج هاته العملية ضمن الحفاظ على صحة المستهلك من خطر الإصابة بالتسممات الغذائية، وكذلك في إطار التدابير الوقائية ضد الحد من انتشار فيروس كورونا، ومحاربة كل أشكال التجارة الفوضوية والتي من شأنها استقطاب التجمعات.
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