معسكر: حجز 45 كغ من الحلويات الشرقية معروضة للبيع في الشارع

قامت مصالح أمن دائرة المحمدية بالتنسيق مع مكتب حفظ الصحة والنظافة بالمحمدية، من حجز نحو 30 كغ من الحلويات الشرقية، كانت معروضة في رصيف شارع الامير عبد القادر في ظروف غير صحية.

كما تم حجز نحو 15كغ بشارع باستور كانت معروضة في ظروف غير صحية كذلك، حيث تم إتلاف الكمية المحجوزة.

وتندرج هاته العملية ضمن الحفاظ على صحة المستهلك من خطر الإصابة بالتسممات الغذائية، وكذلك في إطار التدابير الوقائية ضد الحد من انتشار فيروس كورونا، ومحاربة كل أشكال التجارة الفوضوية والتي من شأنها استقطاب التجمعات.