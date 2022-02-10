معسكر..حجز 56 كغ من اللحوم البيضاء والأحشاء غير صالحة للاستهلاك

حجز أفراد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بغريس في ولاية معسكر 56كغ من اللحوم البيضاء مع الاحشاء غير صالحة للاستهلاك البشري.

وذلك اثناء قيام أفراد الفرقة الاقليمية بخدمة خاصة بشرطة المرور على مستوى الطريق الولائي رقم 12.

والذي يربط بين بلديتي مطمور و غريس وبالضبط على مستوى محور الدوران الدردارة بلدية غريس.

أين تم توقيف سيارة نفعية وبعد تفتيشها ومراقبة وثاىقها تم العثور على كمية من اللحوم والاحشاء.

والتي كانت موضوعة باكياس بلاستيكية بالمقعد الامامي للمركبة.

ليتم اقتياد سائقها الى فرقة التحقيقـ بعدما تم عرض اللحوم المحجوزة على الطبيب البيطري الذي اكد انها غير صالحة للاستهلاك البشري.

طالع ايضا: معسكر.. إنتشال جثتي طفلين من بركة مائية بقرية السنايسة

إنتشلت فرقة الغطس المرفوقة بعناصر التدخل التابعة للوحدة الرئيسية لمصالح الحماية المدنية لولاية معسكر في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة جثتي طفلين من بركة مائية.

وتم انتشال جثتي الطفلين اللذان يبلغان من العمر 14 و 15 سنة عند الساعة الحادية عشرة ليلا، من قاع بركة مائية كائنة في قرية السنايسة التابعة إقليميا لبلدية تيزي في مشهد مأساوي.

و جاء ذلك في أعقاب تلقي المصالح نداء يفيد باختفاء الطفلين عن الأنظار مما استدعى إطلاق عملية بحث بعموم محيط البلدية قبل أن يتم العثور عليهما متوفيين غرقا في قاع البركة.

بالمقابل صاحب عملية الإنتشال حضور والي معسكر عبد الحق صيودة بمعية المدير الولائي للحماية المدنية و رئيس الديوان و كافة السلطات المحلية و الأمنية.

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العثور على جثتي رجل وإمرأة متعفنتين داخل سيارة بمعسكر

كما عثر أعوان الحماية المدينة لمعسكر، عشية أمس الإثنين، على جثتي شخصين “رجل وإمراة”، في حالة متقدمة من التعفن.

وتم العثور على الجثتين، داخل سيارة، مركونه بمرأب لمسكن پبلدية الكرط، تبعد حوالي 08 كلم عن مدينة معسكر.

كما كانت الشرطة العلمية لأمن ولاية معسكر حاضرة بالمكان. أين تم نقل الجثتين إلى مصلحه حفظ الجثث بالمؤسسه الاستشفائيه مسلم الطيب بمعسكر.

في الوقت، الذي فتحت فيه مصالح الأمن، تحقيقا معمقا، حول ملابسات القضية الغامضة. التي يجهل لحد الأن اسباب وفاة الشخصين اللذين تتراوح أعمارهم بين 47 و47 سنة.

معسكر: 3 قتلى في حادثي مرور بزهانة و تيغنيف

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادثي مرور، وقعا في توقيت متزامن ليلة أمس الخميس بولاية معسكر.

و حسب بيان لمديرية مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر فقد تمثل الحادث الأول في اصطدام سيارة بدراجة نارية عند مدخل إقليم دائرة زهانة،

مخلفا مقتل سائقة الدراجة النارية على الفور تم نقل جثته إلى مستشفى زهانة.

بينما خلف الحادث الثاني مقتل شخصين كانا على متن دراجة نارية بعد أن دهستهما سيارة في الضاحية الشمالية لمدخل بلدية تيغنيف توفيا على الفور.

و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية التي تولت نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية لمدينة تيغنيف.