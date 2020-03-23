معسكر: حجز 6 قناطير من اللحوم البيضاء بتيزي وزهانة

تمكنت عناصر مصالح أمن معسكر، خلال عمليتين ميدانيتين، بكل من مدينتي زهانة وتيزي، من حجز ما يقارب 6 قناطير من اللحوم البيضاء.

وتمكنت مصالح أمن دائرة زهانة، خلال عملية مراقبة ميدانية، بالتنسيق مع مصالح التجارة من حجز كمية من اللحوم البيضاء قدر وزنها الإجمالي بـ 03 قنطار و 96 كلغ، إضافة إلى 30 كلغ من أحشاء الدجاج.

وتبين بعد مراقبة اللحوم البيضاء أن صاحبها لا يحوز على الشهادة الطبية البيطرية التي تثبت سلامتها.

كما تمكنت مصالح أمن دائرة تيزي في نفس الإطار من حجز كمية أخرى من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك، إثر استغلال معلومات تلقاها عناصر أمن الدائرة حول إقدام صاحب مذبح خاص بأحد ضواحي مدينة فروحة ببيع لحوم بيضاء بدون شهادة بيطرية وتوزيعها عبر القصابات ببلدية فروحة و تيزي على متن مركبة غير مهيأة.

وتم تكثيف الدوريات الأمنية عبر شوارع مدينة تيزي، حيث أسفرت العملية عن توقيف المركبة المشبوهة، التي عثر بداخلها بعد مراقبتها على كمية من اللحوم البيضاء قدر وزنها الإجمالي بــ 01 قنطار و87 كلغ.

كما تبين بعد مراقبتها بالتنسيق مع المصالح المختصة أنها غير صالحة للاستهلاك نتيجة انعدام الشهادة البيطرية التي تثبت سلامتها وكذا انعدام شروط التخزين، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحويلها للعدالة .