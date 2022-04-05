معسكر: حجز 75 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بغريس في معسكر، من حجز لحوم حمراء غير صالحة للاستهلاك البشري قدرت ب 75 كلغ.

هذا وتم يوم أمس الأول بحدود لساعة الثانية زوالا، توقيف شاحنة ثلاجة صغيرة، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بغريس، بخدمة خاصة بشرطة المرور. وذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 12، بالضبط بمفترق الطرق الدردارة.

وأثناء مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها، عثر بالشاحنة، على كمية من اللحوم البقري، قدر وزنها بـ 72 كغ. و بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية لبلدية غريس، أكد هذا الأخير أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. أين تم إخطاروكيل الجمهورية لدى محكمة غريس، الذي كانت تعليماته بفتح تحقيق و موافته بالنتائج.

معسكر: درك تيغنيف يحجز قرابة 800 قرص مهلوس

حجزت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيغنيف بمعسكر، كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بقرابة 800 قرص مهلوس.

كما جاءت هذه العملية، بناءا على معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني. مفادها وجود شخص يروج لهذه الأقراص المهلوسة.

وبواسطة الإذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف، تم تفتيش مسكن هذا الأخير. أين تم حجز 798 قرص مهلوس، منها 700 قرص من نوع بريقابالين ذات 300 مغ.

كما تم حجز 82 قرص من نوع ريقابان، و16 قرص من نوع إكستازي. وكذا مبلغ مالي قدره ثمانية وثمانون ألف وخمس مئة دينار جزائري (88500) دج. كعائدات المتاجرة مع توقيف مشتبه فيه. وبعد الإتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف، أعطى اوامر بفتح تحقيق.

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