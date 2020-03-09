معسكر: دخول عمال وكالة التشغيل في إضراب

طالبو الوزارة الوصية بالنظز إلى إنشغالاتهم المهنية

دخل عمال الوكالة الولائية للتشغيل بمعسكر، في إضراب لمدة 3 أيام كل أسبوع عبر الوحدات المحلية الـ5 ، للولاية.

ويشمل الإضراب كل من وحدة معسكر، سيق، المحمدية، بوحنيفية وغريس.

اين طالب العمال من الوزارة الوصية بالستماع إلى إنشغالاتهم المهنية، أهمها تطبيق الإتفاقية الجماعية لعام 2014 مع اثر رجعي.

كما طالب المضربون رفض الإتفاقية الممضاة، لسنة 2019، وكذا تفعيل الترقيات العمودية والأفقية تلقائيا.

وأشار العمال إلى مراجعة النقطة الإستدلالية لكل صنف ودرجة، مع ادراج منحة الجهاز الإدماج المهني ي الأجر القاعدي.

وأضاف العمال مراجعة منحة السلة والنقل وكذاك منحة الأجر الوحيد و مساواتها مع باقي الهيئات التابعة لنفس الوزارة.

وأكد المضربون إلى صب المخلفات المالية للمكلفين بالدراسات والذين تم اعادة ترتيبهم، تحسين ظروف العمل المهنية من مقرات وتجهيزات.

وتوفير الحماية والأمن داخل المقرات مع تغطية العجز في الموارد البشرية ويضيف البيان.

هذه المطالب تعيد الاعتبار لعمال القطاع و تجعلهم على قدم المساواة مع عمال نفس القطاع.

وأكد المضربون أنهم لن يتراجعوا عن الإضراب الأسبوعي الذي تم الإجماع عليه وطنيا، ما لم تتحقق مطالبهم المشروعة التي أجبرت العمال للاحتجاج.