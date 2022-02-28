معسكر: درك الحشم يحجز 2664 قارورة خمر كانت مخبأة في خزان مائي

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لتغنيف بولاية معسكر، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحوليةبمختلف الأنواع و الأحجام. قدرت اجمالا بنحو 2664 قارورة خمر.

وقد جاءت العملية، بناءا على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الحشم، مفادها وجود شخص. يقوم بالمتاجرة غير الشرعية بالمشروبات الكحولية .

وعلى إثره تم توقيف المعني وبواسطة الإذن بالتفتيش منزله تم العثور على تقدر بـ 2664 وحدة من المشروبات الكحولية بمختلف الأنواع والأحجام. مخبأة بإحكام داخل خزان أرضي للمياه بفناء المنزل.

أين تم اقتياد المشتبه فيه إلى الفرقة للتحقيق معه.

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تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرندة ولاية تيارت من حجز كمية تقدر بـ 784 وحدة من المشروبات الكحولية.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد تمكن أفراد الفرقة الإقليمية بالسبعين من توقيف سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 40. وبعد تفتيشها تم حجز كمية تقدر بــ 700 وحدة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للترويج ببلدية مهدية. على إثرها تم توقيف السائق و إقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. و هذا بعد تفتيش مسكن الشخص الموقوف، كما تم حجز سلاح أبيض من الصنف السادس.

كما تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت بالتنسيق مع أفراد فصيلة الأمن و التدخل بتيارت على إثر خدمة شرطة الطريق بالخرجة الشمالية لبلدية تيارت. أين تم تفتيش مركبة سياحية، حيث تم حجز كمية تقدر بـ 156 وحدة من المشروبات الكحولية. حيث سيتم تقديم الشخصان الموقوفان أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق. ليتم تسليم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة بتيارت، مهدية،وفرندة.

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تيارت: الدرك يفكّك شبكة مختصة في سرقة المواشي واسترجاع 103 رؤوس من الغنم

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بوشقيف بولاية تيارت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي

وحسب المهعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية تمت بعد إتصال عبر الرقم الاخضر مفاده تعرض مواطن الى سرقة قطيع من الغنم يقطن على مستوى دوار السعودات بعين بوشقيف، وبعد تفعيل عنصر الاستعلامات تمكنت ذات العناصر من تفكيك شبكة مختصة في السطو على مواشي المواطنين بالارياف.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف المتورطين وهم 8 أشخاص مع استرجاع 103 رؤوس من الغنم. كما تم حجز عدد من الهواتف النقالة مع مركبتين وشاحنة تم استعمالها في السرقة. حيث سيتم تقديم المتهمين أمام الجهات المختصة قضائيا.