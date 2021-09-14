معسكر.. درك بوهني يحجز أكثر من ألف وحدة خمر

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمدية بولاية معسكر، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية كانت منقولة بطريقة غير شرعية.

العملية تمت اليوم على الساعة العاشرة والنصف (10:30) صباحا، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوهني بدورية عبر الإقليم ، وأثناء تواجدهم بالخرجة الشرقية لذات البلدية ، على مستوى أحد الطرق الترابية المؤدية الى بلدية المحمدية، لفت انتباهم سيارة من نوع هيونداي أكسنت، قام سائقها بالفرار بمجرد رؤيته لأفراد الدورية، بعد أخذ جميع الإحتياطات الأمنية اللازمة تم تفتيش السيارة ، حيث عثر بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 1332 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام ، تم تحويل السيارة والمحجوزات إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوهني لمواصلة التحقيق، و بعد الاتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية والذي كانت تعليماته فتح تحقيق والعمل على توقيف مالك السيارة وتقديمه أمامه ، حجز المشروبات الكحولية وتسليمها إلى مصالح أملاك الدولة بمعسكر مع وضع السيارة بمحشر البلدية .

و قد تمثلت المحجوزات في 960 جعة نوع بوفور سعة 50 سل، 312 جعة بوفور سعة 25 سل، 24 قارورة نوع ألبرو سعة 25 سل و 36 علبة نبيذ احمر نوع برج سعة 01 لتر.