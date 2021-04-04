معسكر: درك تيغنيف يعثر عل قاصرين مفقودين من ولاية تيارت

تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتغنيف ولاية معسكر ، من العثور على قاصرين يقطنان بولاية تيارت.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت إثر تفطن أفراد خلايا اليقظة المعلوماتية إلى منشور عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ويتعلق المنشور بالبحث عن قاصرين يبلغان من العمر 14و 12 سنة على التوالي، يقطنان بولاية تيارت.

وكان القاصرين قد غادرا منزلهما العائلي دون العثور عليهما، ليتم مباشرة البحث بالتنسيق مع مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك.

حيث تم تفعيل مخطط السدود والدوريات الخاص بالبحث عن الأشخاص المفقودين.

وعلى اثر ذلك تمكن أفراد الدرك الوطني بخلوية، العثور على طفلين بنفس المواصفات المذكورة بالمنشور على الساعة التاسعة والنصف ليلا .

وأضاف البيان، أنه تم الإستفسار معهما عن سبب تواجدهما في ساعة متأخرة من الليل، أكدا أنهما لا يقطنان بالمنطقة.

وبعد اقتيادهما إلى مقر الفرقة، تم التنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيارت، من أجل استدعاء أوليائهم.

وتم التعرف عليهما، وتسليمهما إلى أهاليهم بعد استيـفاء الإجراءات القانونية اللازمة.