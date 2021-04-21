معسكر: درك غريس يحجز 130 قنطار من القمح المدعم

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بغريس بولاية معسكر، من حجز 130 قنطارا من مادة القمح اللين المدعم.

وجاءت العملية، بعد تلقي قائد الفرقة لمعلومات، تفيد شاحنة هيونداي إسيزي تهم بالدخول لأحد المستودعات، التي تقوم بخلط علف المواشي.

وتم تشكيل دورية على الفور وتوقيف الشاحنة على مستوى الطريق غير المرقم الرابط بين بلديتي فروحة وغريس.

وبعد مراقبتها وتفتيشها، تبين أنها تحمل 130 قنطار قمح لين مدعم موجه للإستهلاك البشري، كان صاحبها ينوي تحويلها لعلف المواشي.

وتم حجز الشاحنة مع حمولتها واقتيادها إلى الفرقة لمواصلة التحقيق.

حيث تم تسجيل مخالفة إعادة بيع مواد أولية في حالتها الأصلية/ ومخالفة ممارسة النشاطات التدليسية.