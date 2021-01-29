معسكر: درك غريس يوقف شخص ويحجز مواد تبغية مسوّقة بطريقة غير شرعية

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بغريس ولاية معسكر، من توقيف شخص وحجز كمية من السجائر والشمة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت بناءا على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعوف.

وتفيد المعلومات بوجود شخص يقوم بالتسويق غير الشرعي للمواد التبغية، حيث أصدر وكيل الجمهورية إذن بتفتيش المسكن.

وبعد تفتيش المسكن المتواجد بحي مدبر بلدية معسكر، تم العثور على كمية من السجائر الأجنبية وماكلة (الشمة).

وتم توقيف المعني وحجز المحجوزات التي تمثلت في 1400 علبة ماكلة “الشمة” نوع أصيلة، و550 علبة ماكلة “الشمة” نوع الغزالة.

بالإضافة إلى 450 علبة ماكلة الشمة نوع الهلال منتهية الصلاحية٫ 09 علب مادة المعسل، 1100 علبة سجائر نوع اودج EDGE من صنع كندا.

وقدرت القيمة المالية للمحجوزات بأربع مائة وثلاثة وثمانون ألف وثلاثة مائة دينار جزائري 483.300.00 دينار.