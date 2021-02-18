معسكر: درك وادي تاغية يسترجع سيارة مسروقة من وهران

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي التاغية بولاية معسكر ، من استرجاع سيارة سياحية نوع اودي كيAUDI Q3.

وكانت السيارة محل سرقة من ولاية وهران بتاريخ 19 أكتوبر 2019.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت أثناء قيام أفراد الدرك الوطني بخدمة شرطة المرور.

وذلك على مستوى محور الدوران بمفترق الطريقين الوطنين رقمي 06/93 بالمكان المسمى سيدي بن موسى بلدية فروحة.

وبعد المراقبة وتعريف المركبة على مستوى نظام تسير التسجيلات RMS على مستوى الوحدة، تبين أنها محل بحث بموجب نشرة بحث.

وسرقت السيارة بتاريخ 19/10/2019، ببلدية عين ترك ولاية وهران، على الفور تم توقيف سائقها واخذ الإجراءات القانونية اللازمة مع التنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك، مكان ارتكاب الجريمة لاستكمال التحقيق.