معسكر: دورة تكوينية في الإسعافات الأولية لموظفي إتصالات

تنظم المديرية العملياتية لإتصالات الجزائر بمعسكر، بالتعاون مع المديرية الولائية للحماية المدنية، إبتداءً من أمس الثلاثاء. دورة تكوينية حول الإسعافات الأولية، والوقاية من الأخطار في الوسط المهني. وكذا طرق التدخل عند وقوع الكوارث الطبيعية بما في ذلك، طرق التدخل في حالة نشوب حرائق.

وقد أشرف على إنطلاق هذه الدورة التكوينية التي تقام بمقر المديرية العملياتية لإتصالات الجزائر بمعسكر. كل من عبد الكريم بن يمينة، المدير العملياتي للإتصالات، وممثل المدير الولائي للحماية المدنية بمعسكر.

وسيستفيد من هذه الدورة التكوينية موظفي إتصالات الجزائر بالولاية وأعوان الوقاية والأمن. الذين يشرفون على حراسة وتأمين مواقع وفروع إتصالات الجزائر بالولاية. وذلك للمساهمة في تنمية الجانب المعرفي والوقائي تجاه الأخطار المحتملة.

وتتضمن الدورة التكوينية التي يشرف على تأطيرها مكونين من مديرية الحماية المدنية. دروس ومعارف نظرية وتطبيقية في مختلف ميادين الإسعافات الأولية. ولاسيما تلك التي لها علاقة بالأخطار التي يمكن أن تقع في الوسط المهني. بما فيها طرق التدخل الصحيحة عند وقوع الحرائق. وخاصة مع إقتراب فصل الصيف وإرتفاع درجة الحرارة، والذي يضاعف من فرص وقوع مثل هذه الأخطار.

وتأتي هذه المبادرة تجسيدا لإتفاقية الشراكة الموقعة بين مؤسسة إتصالات الجزائر ومديرية الحماية المدنية، شهر مارس الماضي. والتي تهدف إلى التحسيس والوقاية من الأخطار في الوسط المهني، مع الإسهام في ضمان سلامة الموظفين.