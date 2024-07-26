معسكر: ربط 25 مؤسسة استشفائية وصحية بشبكة الألياف البصرية

أتمت اتصالات الجزائر معسكر بنجاح، خلال السداسي الأول من سنة 2024، عملية ربط (25) مؤسسة استشفائية وصحية. ومؤسسات عمومية للصحة الجوارية عبر مختلف بلديات ولاية معسكر بشبكة الألياف البصرية. مع القيام بتركيب المعدات التقنية الضرورية عبر المؤسسات الاستشفائية المعنية بالمشروع، لضمان عمل الشبكة المعلوماتية.

ويدخل هذا المشروع، في إطار تجهيز البنية التحتية الضرورية لرقمنة عمل شبكة المؤسسات الصحية بالولاية. من خلال ربطها بشبكة الألياف البصرية، التي تتيح النقل السريع، الآني والآمن للبيانات. ما يسمح بتسريع عمل هذه المؤسسات، ويجعلها جاهزة لاستعمال مختلف المعاملات الصحية التي يمكن أن تتم إلكترونيا.

وفي هذا الإطار، لقد تم ربط مستشفى مسلم الطيب، مستشفى يسعد خالد، والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأم والطفل بمعسكر. المؤسسة الاستشفائية المتخصصة ببوحنيفية، المؤسسات الاستشفائية بكل من سيق، المحمدية، غريس تيغنيف وواد الأبطال. وعدة مؤسسات عمومية للصحة الجوارية مثل عوف، سيدي قادة، البرج، وهاشم.

وقد شملت العملية كذلك تركيب المعدات التقنية وكل ملحقاتها الضرورية. إلى جانب القيام بإجراء تجارب تقنية ناجحة للتأكد من عمل الشبكة على مستوى هذه المؤسسات الاستشفائية.

ويضاف للمؤسسات الصحية السابقة المعنية بهذا المشروع، المعهد المتخصص في التكوين الشبه الطبي بمعسكر. حيث تم الانتهاء من تركيب المعدات التقنية وإجراء التجارب اللازمة خلال الأسبوع المنقضي. فيما تبقى مؤسسات عمومية أخرى للصحة الجوارية سيتم ربطها في الأشهر القادمة.

وتعكس هذه العملية، المساهمة الفعلية لمؤسسة اتصالات الجزائر في تدعيم البنية التحتية المعلوماتية على المستوى الوطني.

كما تؤكد حرصها على المشاركة في تجهيز القاعدة الأساسية لرقمنة عمل مختلف الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية.