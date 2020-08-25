معسكر: ربط 910 أسرة بالغاز الطبيعي بدوار بلخير ودوار بغداد

إستقبل سكان دوار بلخير و دوار بغداد في بلدية سيدي عبد المومن بدائرة المحمدية في ولاية معسكر ، مشروع ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي في أجواء من الفرحة.

وهذا بإعتبار أنهم انتظروا طويلا تحقيق أحد اهم الإنشغالات الملحة بهذه المنطقة التي مازالت تنتظر جرعات اخرى من التنمية.

واستفادت 520 اسرة بالغاز الطبيعي في دوار بغداد بالمحمدية و 400 أسرة اخرى بدوار بلخير في بلدية سيدي عبد المومن ضمن برنامج تنموي هام تدعم به قطاع الطاقة

ويشمل 14 الف عائلة بتراب الولاية لاسيما مناطق الظل، ما يسمح برفع التغطية بالغاز الطبيعي في ولاية معسكر الى 80% .