معسكر: زيارة لمركز التدريب المتخصص في النقل الشهيد رقيبة غالي بالغمري

نظم المركز 552 للتدريب المتخصص في النقل الشهيد رقيبة غالي بالغمري المحمدية في معسكر، التابعة للناحية العسكرية الثانية يوم الخميس، زيارة موجهة لفاىدة وساىل الاعلام الوطنية باعتبارها وسيطا بين المؤسسة العسكرية والجمهور.

والهدف من الزيارة، هو التعريف بهياكل المركز المختلفة ومهامه الرئيسية في ذلك من خلال تكوين السواق بمختلف الاصناف. وتكوين رتباء وجنود متعاقدين وجنود خدمة وطنية سلاح نقل. بتكوين رجال اكفاء بمنظومة تكوينية متطورة على الجانب البدني والنفسي.

ويأتي ذلك، من خلال تلقينهم كامل مهارات السياقة والمهارات القتالية والتحكم الجيد لمختلف الأسلحة. تماشيا وتوجيهات القيادة العليا للجيش. والرفع من مستوى التكوين والتدريب مع ضمان التكوين القاعدي للمتخصصين: تكوين سواق عربات وزن ثقيل ووزن خفيف صنف. ا. وصنف. ب ،سواق نقل مشترك صنف. د ،سواق نصف مقطورة صنف ج.

الزيارة أشرف عليها العقيد ممثل اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية. أين تم افتتاحها بعرض فلم للتعريف بالمركز وبعدها حضور جانب من عرض كوكسول فصيلة رياضة. وتبعها زيارة لمختلف الهياكل البيداغوجية والورشات التدريبية.

أين تم تقديم شروحات عامة من قبل إطارات المركز ،من خلال عروض لمختلف الورشات والاجنحة حول إستعمال الاسلحة، الرماية، التفكيك وتركيب السلاح. وكذا زيارة قاعة مقلد الرمي وقاعات مقلدات السياقة.

الزيارة جاءت لتعزير الرابطة جيش أمة وتطبيقا لمخطط الاتصال لقيادة القوات البرية المبرمج لسنة 2024/2025.