معسكر: سبع سنوات سجنا نافذا في حق مضارب بالقمح

أدانت محكمة غريس بولاية معسكر شخصا بسبع سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار بتهمة المضاربة في مادة الشعير. مع مصادرة البضاعة المحجوزة.

وتمكنت الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بغريس رفقة أفراد الفرقة الاقليمية لعين افرص بولاية معسكر، من حجز كمية معتبرة من مادة الشعير موجهة للمضاربة كانت مخزنة بمستودع بدوار اولاد عمر يقوم صاحبها بتخزينها بعد شراءها من عند الفلاحين.

أين تم العثور على 330 طن من مادة الشعير في أكياس منثور عليها مسحوق ابيض لمنع تسلل الحشرات إليها بالإضافة إلى حزام ناقل قدرت قيمتها باكثر من مليار و مىة مليون سنتيم. كما تم حجز 20 طن من مادة الشعير بالمطحنة. ليتم إيقاف صاحب المستودع لارتكابه تهمة المضاربة غير الشرعية في مادة الحبوب و عدم امتلاك فاتورة.

وبعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشتبه فيه امام نيابة الحمهورية لدى محكمة غريس أين تم متابعته وفق اجراءات المثول الفوري امام محكمة الجنح بتهمة المضاربة غير المشروعة في مادة الحبوب طبقا لاحكام المادة 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. وتمت ادانته بما نسب اليه و الحكم عليه بـ 7 سنوات سجنا نافذا مع امر ايداع بالجلسة. وغرامة نافذة قدرها 2.000.000دج و مصادرة البضاعة المحجوزة.

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تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعسكر، من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 23 سنة في قضية حيازة وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية. فيما بقي مشتبه فيهما آخران في حالة فرار. كما تم تحجز كمية من هذه السموم قدرت إجمالا 1095 قرص مهلوس من نوع بريقابالين. ونحو 59.2 غرام من الكيف المعالج. إضافة إلى مبلغ مالي يعتبر من عائدات عملية البيع. هذا وجاءت العملية بناءا على معلومات تلقتها عناصر الفرقة، مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بتخزين و ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمقر إقامته. وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر. تم تفتيش مسكن هذا الأخير وتوقيفه. حيث النتائج كانت إجابية بضبط وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية. وقدرت المحجوزات بـ59.2 غرام من الكيف المعالج و1095قرص مهلوس من نوع بريقابالين. إضافة إلى مبلغ مالي يعتبر من عائدات عملية الترويج. وتم تحويل الموقوف، إلى مقر الفرقة لإستكمال إجراءات التحقيق التي أسفرت عن تحديد مموليه الرئيسيين المتواجدين في حالة فرار. وذلك بموجب إجراء قضائي، وتم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة لمحاكمته.

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