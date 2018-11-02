معسكر: سكان حي بوليلف المحطة يناشدون السلطات لإنقاذهم من مخلفات الأمطار
تسببت الأمطار المتساقطة خلال اليومين الأخرين في تسجيل خسائر مادية داخل مساكن حي بوليلف في ولاية معسكر، أمام استياء السكان القاطنين في الحي.
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تسببت الأمطار المتساقطة خلال اليومين الأخرين في تسجيل خسائر مادية داخل مساكن حي بوليلف في ولاية معسكر، أمام استياء السكان القاطنين في الحي.
https://www.youtube.com/watch?v=U6bfl0p_sKU
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