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معسكر: سكان حي بوليلف المحطة يناشدون السلطات لإنقاذهم من مخلفات الأمطار

أخبار الجزائر
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معسكر: سكان حي بوليلف المحطة يناشدون السلطات لإنقاذهم من مخلفات الأمطار
بقلم وافي مهاجري

تسببت الأمطار المتساقطة خلال اليومين الأخرين في تسجيل خسائر مادية داخل مساكن حي بوليلف في ولاية معسكر، أمام استياء السكان القاطنين في الحي.


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