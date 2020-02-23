معسكر.. سكان عين فكان ينتفضون ضد رئيسة الدائرة

خرج العشرات من سكان مدينة عين فكان بولاية معسكر، صبيحة اليوم الأحد، في إحتجاجات عارمة كسرت هدوء المنطقة الريفية المسالمة.

وهذا للمطالبة برحيل رئيسة الدائرة ورئيس البلدية، الذي إتهموه السكان بالتواطؤ مع المسؤولة والسكوت عن الظلم، الّذي لحق بسكان دائرة عين فكان المسالمين.

وجاء مطلب رحيل رئيسة الدائرة ضمن أهم المطالب التي رفعها السكان المحتجون نتيجة لإستمرار تغطرسها، على حد تصريحاتهم، ورفضها لإستقبالهم والإستماع لإنشغالاتهم المرتبطة أساسًا بالتنمية وتردي الأوضاع المعيشية في المنطقة التي عانت طويلا من ويلات العشرية السوداء.