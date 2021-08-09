معسكر: سنة حبسا نافذا لـ 6 أشخاص أقاموا حفل زفاف ببلدية تغنيف

كشفت مصالح ولاية معسكر، أنه تم إدانة وإيداع الحبس لستة أشخاص بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية بعدما أقامو حفل زفاف ببلدية تغنيف.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الإجحراء في إطار متابعة مدى تنفيذ قرار الوالي رقم 1921 المؤرخ في 26/07/2021 المتضمن تطبيق الحظر التام لمختلف تجمعات الأشخاص. و الإجتماعات العائلية مهما كان نوعها لا سيما تنظيم حفلات الأعراس، الختان وغيرها من الأحداث والتجمعات الأخرى. التي من شأنها أن تخلق إستقطابا وتجمعا للمواطنين. والتي تشكل عاملا في إنتشار وباء كورونا مستوى إقليم تراب الولاية

واضاف البيان، أنه تم الأسبوع الفارط خرق لفحوى القرار على مستوى قرية سيدي الصافي بلدية تغنيف. حيث أقدم أحد المواطنين على إقامة حفل زفاف. تم مداهمته من طرف المصالح الأمنية،. وتم تحويل المخالفين إلى العدالة، حيث تم إدانة وإيداع الحبس 6 أشخاص بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية.في حين يبقى شخص واحد في حالة فرار