معسكر: سنتان سجنا نافذة في حق تاجر قام بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية

بعد مداهمة مستودعه من قبل كتيبة درك معسكر و حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية

أدانت اليوم، محكمة الجنح لمعسكر، عقوبة سنتان سجنا نافذة في حق تاجر مع الزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20مليون سنتيم .

التاجر توبع بتهمة تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية مع انعدام شروط النظافة والاضرار بالصحة العمومي.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأيام الماضية أين داهمت عناصر الدرك الوطني مستودع للخردوات في مستثمرة فلاحية بقرية نواري حمو بضواحي المدينة.

العملية مكنت من حجز ألف من وحدات المشروبات الغازية غير مفوترة وأطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

على غرار السميد والبقول الجافة وغيرها من المواد الاستهلاكية والصحية.

أين تم تقديم المشتبه به اليوم، من قبل عناصر الدرك أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر.

المتهم خلال المحاكمة نفى المتهم ما نسب إليه من تهم.

وقد لتمس ممثل النيابة العامة توقيع 5سنوات سجنا قبل ان يتم النطق بالحكم السالف الذكر .