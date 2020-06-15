معسكر: سنتين حبسا نافذة وتعويض مالي للضحية في حق مرتكب جريمة سرقة دراجة نارية

بعد توقيفه من طرف عناصر أمن دائرة تيغنيف بمعسكر :

أصدرت الجهات القضائية بمدينة تيغنيف حكما بسنتين حبسا نافذة و تعويضا ماليا بثلاثين مليون سنتيم في حق مرتكب جريمة سرقة دراجة نارية.

حيث تعود وقائع القضية إلى ثاني أيام شهر جوان الجاري عندما تلقت مصالح أمن الدائرة شكوى من طرف الضحية حول تعرضه لجريمة السرقة من طرف المشتبه فيه الذي استهدف له دراجته النارية.

فتح إثرها عناصر الفرقة تحقيقا في القضية، تم خلاله توقيف المشتبه فيه الذي حاول تضليل مسار التحقيق، مدعيا أن الدراجة النارية سرقت منه أثناء قيامه باستعمالها لغرض القيام بزيارة عائلية.

إلا أن مجريات التحقيق فندت هذه الإدعاءات ، ليتم استكمال إجراءات التحقيق ضده وتقديمه للعدالة التي أصدرت في حقه حكما بسنتين حبسا نافذة، مع إيداعه رهن الحبس ، إضافة إلى تعويض مالي للضحية بـثلاثين مليون سنتيم .