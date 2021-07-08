معسكر: سيدة تشعل حريقا داخل عيادة خاصة لتستولي على مداخيلها بالمحمدية

أقدمت سيدة ظهيرة يوم أمس على إشعال حريق داخل مبنى عيادة خاصة لطب الأطفال. تقع بحي الأخوة مرابطي 300 مسكن داخل الوسط الحضري لمدينة المحمدية في ولاية معسكر.

أولى التحريات أظهرت بأن الفاعلة التي كانت تنتظر دورها في الجناح النسوي بمعية عدد من الزبائن. سرعان ما اتضح أن ذلك كان مجرد إيهاما منها قبل أن تلجأ إلى دورة المياه لتشعل حريقا.

ونجم عنه إخلاء مبنى العيادة من الوافدين وانشغال مالكها الطبيب بمحاولة إخماد الحريق. لتلجأ في غفلة من الجميع إلى صندوق تحصيل المداخيل وتستولي على مبلغ 6 ملايين سنتيم. بحسب ما كشف عنه الطبيب الضحية.

وقد سارعت مصالح الحماية المدنية لوحدة المحمدية إلى التدخل وتطويق رقعة الحريق. بينما تنصب التحقيقات الأمنية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية على الخبرة المرئية. بعد أن سجلت كاميرات العيادة تحركات المرأة التي كانت كاشفة عن وجهها قبل وأثناء و بعد وقوع عملية إشعال الحريق. مرورا بلحظة السطو على المبلغ المالي إلى حين مغادرتها خلسة مبنى العيادة.