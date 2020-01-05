معسكر.. سيق تستفيد من ملعب جديد في إطار “وهران 2021”

إستفادت مدينة سيق بولاية معسكر، من ملعب جديدة، تحضيرًا لإستضافة ولاية وهران للطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، عام 2021.

ونقلت اللجنة المكلفة بالتحضير للطبعة، عبر صفحتها الخاصة، أنّه تم استكمل إنشاء ملعب جديد لكرة قدم بسعة 20 ألف مقعد بمدينة سيق، معشوشب طبيعيًا.

كما قالت إنّه تم تزويد الملعب الجديد بكاميرات وبوابات إلكترونية، وكذلك أربع غرف لتغيير الملابس.

مشيرة إلى أنّ المشروع يأتي ضمن المشاريع التي تم إطلاقها لدعم ولاية وهران التي ستستضيف الطبعة المقبلة من الألعاب المتوسطية.

منوهة أنّ الملعب أو “الجوهرة الصغيرة”، كما لقبته، سيحتضن مباريات كرة القدم للألعاب وهران 2021، وكذلك أندية نفس المدينة، مثل نادي هلال سيق، والأندية الأخرى للمنطقة، التي سوف تستفيد من هذه البنية التحتية.