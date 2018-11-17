معسكر.. شاب يقتل كهلا بعد مناوشات في صيدلية بوادي الابطال

قتل شاب في الاربعينيات من عمره رجلا في الخمسينيات بصيدلية بدائرة وادي الابطال ليلة الامس بمعسكر.

الجريمة وقعت بعد مناوشات بينهما، حيث كان الشاب يتردد على الصيدلية لاقتناء مهدئات لاخوته المرضى.

وقد امتنعت البائعة من اعطاءه الدواء لانه سبق وان اخذها منذ مدة وجيزة ويمنع بيعه مرة اخرى الى موعدها القانوني.

وهو ما اثار غضب الشاب الذي هدد البائعة التي قامت باستدعاء والدها لانقاذها.

ليدخل في مناوشات معه ليقوم الشاب بالقاء حجر على الرجل ما ادخله في غيبوبة ليلفظ بعدها انفاسه.

وقد فتحت مصالح الامن تحقيقا في الحادثة.