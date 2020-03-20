معسكر.. صدمة ثانية ببلدية غريس بعد وفاة حامل بمستشفى دالي عبد القادر

أصيب سكان ولاية معسكر بصدمة كبيرة بعد تلقيهم خبر وفاة امرأة حامل بمستشفى دالي عبد القادر بمدينة غريس.

الضحية المسماة “ب. ي” من مواليد 1982وتبلغ من العمر 38 سنة فارقت الحياة يوم الأربعاء على الساعة التاسعة مساء.

وتعود أسباب الوفاة، إلى نزيف حاد بعد الولادة فقد أنجبت السيدة مولودها بعملية قيصرية وخرجت من غرفة العمليات بصحة جيدة.

ولكن بعد ساعات من العملية عانت المرأة من مضاعفات بعد العملية ما جعل الطاقم الطبي يعيد إدخالها لغرفة العمليات من جديد.

يحدث هذا بعد أيام فقط من قضية وفاة امرأة حامل وجنينها بنفس المستشفى والاعتداء على زوجها من طرف طاقم طبي، وإذا كانت فاجعة العائلة المعسكرية قد حركت مديرية الصحة بالولاية وحتى وزارة العدل التي فتحت تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة والاعتداء.