معسكر.. صيودة ينذر رئيس بلدية سجرارة بالمحمدية بسبب طريقة تسييره

أبدى والي معسكر عبد الخالق صيودة استياءه الشديد من المشاحنات التي يعرفها مجلس بلدية سجرارة بدائرة المحمدية ، لافتا بنبرة شديدة الحدة أنه غير راضٍ أيضا عن طريقة تسيير بلدية المحمدية.

وجاءت انتقادات الوالي لمجلس بلدية سجرارة و المحمدية ،لدى تفقده أمس عدد من مشاريع فك العزلة عن مناطق الظل باقليم دائرة المحمدية ، احتك خلالها بمجموعة من المواطنين الذين عرضوا عليه عدة مشاكل فردية و جماعية يتخبطون فيها متعلقة بالتنمية المحلية، حيث ارجع المسؤول هذه المشاكل الى التسيير السيء و المنفرد لرئيس بلدية سجرارة و المشاحنات الداخلية بين أعضاء المجلس المنتخب التي وقع المواطن البسيط ضحية لها.

وكان صيودة عبد الخالق قد قرر قبل اسبوعين ،تجميد نشاط و مهام مجلس بلدية تيغنيف لنفس الأسباب التي خلفت تراكم المشاكل وتأخر مشاريع التنمية.