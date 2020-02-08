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معسكر.. صيودة يوقف رئيس بلدية عين افرص

أخبار الجزائر
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معسكر.. صيودة يوقف رئيس بلدية عين افرص
بقلم طوبال.ع

كشفت مصادر مسؤولة من مقر ديوان والي معسكر عبد الخالق صيودة عن قيام هذا الأخير باتخاذ قرار توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي بعين أفرص التابعة إقليميا لدائرة عين فكان و إنهاء مهامه نهاية الأسبوع الماضي.

قرار التوقيف استند فيه الوالي إلى تواجد المير تحت الإدانة القضائية التي صدرت في حقه بتاريخ 7 جانفي الماضي من طرف الهيئة القضائية لدى مجلس قضاء معسكر و تضمنت الحكم بالسجن بسنة نافذة و تغريمه ماليا بمبلغ 50 ألف دينار جزائري بتهم طلب مزية غير مستحقة نظير تمكين أحد مواطني البلدية بالإستفادة من إعانة مالية موجهة للبناء الريفي و السب و الشتم و تمزيق وثائق إدارية في قضية تعود إلى سنة 2018.

و علل الوالي قراره بتفعيل مضمون المادة 44 من القانون البلدي التي تقضي بإقصاء أي منتخب محلي يكون تحت إجراء الإدانة القضائية . هذا و لا يزال نحو 13 رئيس بلدية تحت طائلة المتابعات القضائية مع إدانة بعضهم بأحكام متفاوتة في صورة مير المحمدية و الحشم و زهانة .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=770512

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