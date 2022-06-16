معسكر: ضبط حالة غش و ايداع شخصين الحبس بجنحة تسريب مواضيع الباك

ضبط أساتذة الحراسة بمركز امتحان النهائي بمتوسطة معروف محمد على مستوى ولاية معسكر. مترشح متلبس بالغش في امتحان مادة التاريخ والجغرافيا شعبة علوم تجريبية من الإمتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا.

أين ابلغ رئيس المركز مصالح الشرطة القاضئية لأمن الولاية، التي باشرت تحرياتها بناءا على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة معسكر. الرامية الى التحقيق في الوقائع ذات الوصف الجزائي وتقديم الأطارف امامها. اين تبين ان المترشح “م.ر” قام اثناء فترات الإمتحان باجراء مكالمات هاتفية مع شقيقته وشخص آخر “ز.ع”.كانا يمليات عليه من خلالها على حلول المواضيع. وبعد استكمال التحقيق الإبتدائي تم تقديم المشتبه فيهم اليوم الخميس امام العدالة وبعد استجوابهم حول الوقائع المسنبوة اليهم. تمت احالة المشتبه فيهما “م.ر” و “ز.ع” على محكمة الجنح بموجب اجراءات المثول الفوري في نفس اليوم لإرتكابهما جنحة تسريب مواضيع واجوبة الامتحان النهائي للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الإتصال. ليصدر في نفس اليوم ضدهما حكم حضوري قضى بادانتهما بالأفعال المنسوبة اليهما وعقابهما سنتين حبسا نافذة و مائة الف دج لكل واحد منهما و ايداعهما الحبس.