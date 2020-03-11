معسكر: ضبط 220 كلغ من اللحوم الفاسدة داخل مطعم مستشفى المحمدية

أخبار الجزائر
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معسكر: ضبط 220 كلغ من اللحوم الفاسدة داخل مطعم مستشفى المحمدية
بقلم طوبال.ع

ضبط مكتب حفظ الصحة لبلدية المحمدية بمعسكر عن ضبط نحو 220 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة داخل مطعم المؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى.

العملية أدرجت في سياق متابعة ومراقبة المؤسسات العمومية بمشاركة ممثلون عن مصلحة المراقبة التابعة لمديرية التجارة في غياب شروط التخزين والحفظ الصحي .

اللحوم الفاسدة كانت موجهة للمرضى المقيمين في المؤسسة تمثلت في  كميات معتبرة من لحم الدجاج والبقر تم إتلافها على الفور عن طريق طمره.

وموازاة مع ذلك تم إعداد محضر معاينة تلقت نسخا منه الأمانة العامة لولاية معسكر فضلا عن مديرية الصحة والسكان الوصية .

ومن المنتظر أن يتم التحقيق مع مسؤولي المؤسسة العمومية حول الظروف السيئة التي باتت تميز مطعم المستشفى.

فضلا عن التحري حول ظروف التموين باللحوم التي عهدت إلى أحد الخواص مما يستدعي التقصي حول مضامين الصفقة مع المقتصد.


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