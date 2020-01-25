معسكر: طبيبة تقاضي مير مقطع دوز بسبب تعرضها للسب والشتم أثناء تأدية مهامها

على خلفية تعرضها للسب والشتم و الإهانة أثناء تأدية مهامها

أودعت إحدى الطبيبات شكوى أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية بمعسكر تقاضي فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقطع دوز بتهمة السب والشتم وإهانة موظفة أثناء تأدية مهامها.

موازاة مع ذلك توجهت الطبيبة الضحية بمراسلة إشعار إلى رئيس الدائرة على خلفية قيام المير يوم الأربعاء الماضي.

وذلك بمداهمة مبنى مركز العلاج لبلدية مقطع دوز وتوجيه كلام نابي ومهين للطبيبة في أعقاب الإستعانة به من طرف أحد المرضى الوافدين.

والذي كان يود أن يحظى بفحص طبي دون الإلتزام بالوافدين الاخرين في قاعة الإنتظار

وهو ما أثار الطبيبة التي أشارت عليه بأن يمتثل لقواعد الإستقبال قبل أن يغادر المبنى مستنجدا بالمير .

مصالح الدرك الوطني استمعوا لإفادة الطبيبة الشاكية قبل إحالة الملف على محكمة المحمدية .

وفي سياق الشجب والتنديد دعا الأطباء العامون على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمحمدية مديرية الصحة إلى وجوب توفير جانبا من الحماية للمستخدمين.

ووضع حد للإعتداءات و الإهانة التي يتعرض لها عموم العاملين في قطاع الصحة العمومية .