معسكر: طلبة جامعيين يصنعون كميات معتبرة من الأقنعة الواقية والبذلات الطبية

منحت الأولوية في الإستفادة منها مجانا لمستشفيات البليدة

تمكن 7 طلبة جامعيين بإشراف أستاذين من مدينة معسكر من إنتاج كميات معتبرة من الأقنعة الواقية والقفازات وإعداد شحنة أخرى من مواد التعقيم وغيرها ذات صلة بالإجراءات الخاصة بالتصدي لتفشي وباء كورونا.

واستنادا إلى الأستاذين بلميمون عبد النور وكربوش محمد فإنه تم التجند للعملية اعتبارا من تاريخ 23 مارس الماضي ومنح الأولوية لفائدة المؤسسات الإستشفائية وعيادات ولاية البليدة.

وذلك من خلال إرسال نحو 2000 وحدة توزعت ما بين أقنعة واقية وقفازات من عموم 5100 وحدة تم إنجازها في مدرسة قبل تحويل ورشة الإنجاز إلى مركز التكوين المهني للإناث صليحة ولد قابلية.

فضلا عن مساعدات أخرى غذائية وبذلات للأطباء و الممرضين حظيت بالإستفادة منها العديد من المؤسسات الصحية على غرار ولايتي تيارت وهران .

الأستاذ الجامعي بلميمون أوضح بأن المبادرة جاءت من رحم فكرة تمت ترجمتها إلى تحسيس مرئي على مواقع التواصل الإجتماعي فكانت الإستجابة واسعة النطاق من طرف الكثير من المحسنين .