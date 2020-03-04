معسكر.. عائلة تطالب بلجنة تحقيق بعد وفاة ابنتها الحامل وجنينها بمستشفى غريس

طالبت عائلة كربوب من وزير الصحة ايفاد بلجنة تحقيق بعد وفاة ابنتهم الحامل وجنينها بمستشفى غريس.

وتعيش مدينة غريس بولاية معسكر على وقع فاجعة أليمة راحت ضحيتها سيدة حامل وجنينها.

الأم بالمسماة “كربوب.ن” 40 سنة التي توجهت رفقة زوجها إلى مصلحة الولادة بمستشفى غريس من أجل الولادة دون ان تعود إلى البيت.

وتقول عائلة المرحومة ان الوفاة كانت بسبب الإهمال، حيث أن الزوج قدم شكوى لدى وكيل الجمهورية اتهم فيها الطاقم الطبي المشرف على عملية الولادة بالإهمال الذي انجر عنه وفاة زوجته وجنينها.

السيدة الحامل، وبعد تدهور حالتها الصحية، تم نقلها في سيارة إسعاف مباشرة إلى مستشفى الأم والطفل بمعسكر، من أجل إخضاعها للعلاجات الضرورية، مما ساهم بشكل كبير في وفاتها حسب العائلة.

واتهمت عائلة الضحية إدارة المستشفى بالاستهتار بحياة سكان المنطقة، محملة إياها مسؤولية وفاة تلك السيدة وجنينها، نظرا إلى عدم توفير التجهيزات الطبية الضرورية بمصلحة الولادة بذات المستشفى.

وناشدت عائلة كربوب وزارة الصحة إيفاد لجنة تحقيق في قضية وفاة ابنتهم وجنينها.