معسكر: عمال السكك الحديدية متمسكون بمطلب تنحية المدير والوزارة توفد لجنة تحقيق

اتساع رقعة الإحتجاجات لليوم الرابع وتطويق أمني لمبنى مقر الشركة

لليوم الرابع على التوالي يرفض عمال وموظفي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالمحمدية في ولاية معسكر فض اعتصامهم وإستئناف مهامهم.

وبالرغم من توالي مساعي الوساطة والمناشدة التي بادرت بها المديرية الجهوية بوهران من خلال طرح فكرة فتح قنوات الحوار .

والتفاوض بشأن المطالب التي رفعها المحتجون والتي يتصدرها مطلب رحيل المدير من الشركة و التقصي حول ظروف تسيير الجانب الإداري و الإقتصادي المسكوت عنه على خلفية ما وصفوه بتفشي حالة التمييز و تنامي الفساد في التسيير .

وإستنادا إلى عدد من ممثلي المحتجين فإن مدير الشركة عمد إلى إتخاذ سبل غير قانونية في مجال التوظيف لحساب فئات معينة.

دون تعميمها على شباب المنطقة الذين طالما كانوا ينتظرون ولسنوات فرص التوظيف عند إيداع أوتحيين ملفاتهم على مستوى وكالة التشغيل المحلية التي تعد بمثابة الوسيط في سياق التعهدات والمناقصات.

وأطنب هؤلاء في الدعوة إلى رفع التضييق عن ممارسة العمل النقابي والسماح للراغبين في عضوية نقابة المؤسسة من الترشح وعدم الإكتفاء بترشيح أشخاص على سبيل التعيين.

مصدر من إدارة الشركة كشف بأن وزارة النقل الوصية قررت إيفاد لجنة تحقيق وتفتيش بمعية ممثلين عن المديرية العامة للشركة بالجزائر العاصمة.