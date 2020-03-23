معسكر: غلق قاعات الحلاقة ومحلات بيع الحلويات ومنع التجمعات بالولاية

صدور 3 قرارات دفعة واحدة

ضاعفت مصالح ولاية معسكر من تفعيل إجراءات الصرامة موازاة مع دخول الجزائر إلى المرحلة الثالثة من حالة تفشي وباء كورونا كوفيد 19 من خلال صدور قرار بصيغة إلزام.

وقع مساء اليوم الوالي عبد الخالق صيودةقرارات تقضي بوجوب غلق قاعات الحلاقة لدى الرجال و النساء و محلات بيع الحلويات بجميع انواعها على مستوى إقليم تراب الولاية .

ويستثنى من ذلك المخابز و الصيدليات و مصادر التمون بالمؤونة كالخضر و الفواكه .

و نصت المادة الثانية من القرار على سريان هذا الإجراء اعتبارا من اليوم .

وفور صدور هذا القرار الذي يضع مخالفيه تحت طائلة المتابعة الإدارية و القضائية المنصوص عليهما في التشريع و التنظيم المعمول بهما ويتحمل الأضرار الناجمة عنه .

السلطات الولائية أردفت قرارها هذا بقرار اخر يمنع تجمعات الأشخاص في جل الساحات و الأحياء والطرقات بعد ان لوحظ استهتار الكثير من سكان البلديات بالمخاطر القائمة .