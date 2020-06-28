معسكر.. غلق 125 محل تجاري لعدم إحترام إجراءات الوقاية من كورونا

قامت مصالح الشرطة بولاية معسكر خلال الأسبوع الماضي بغلق 125 محلا تجاريا نتيجة مخالفة أصحابها للقرارات الإدارية المتعلقة بالتدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.

تخص المخالفات المرتكبة، حسب مانقلته الإذاعة الوطنية عن خلية الإعلام للأمن الولائي، قواعد النظافة وعدم تعقيم المحلات التجارية و عدم احترام إجراءات التباعد الجسدي.

بالإضافة إلى عدم إشهار حواجز الوقاية على مستوى الفضاءات العمومية المستقطبة للجمهور وعدم ارتداء القناع الواقي.

ولا تزال مصالح الشرطة بمعسكر تنظم حملات تحسيس وتوعية للمواطنين و أصحاب المحلات والمركبات حول ضرورة احترام الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا