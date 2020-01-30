معسكر: فتح تحقيق في اختفاء جوازات سفر وبطاقات التعريف البيومترية بتغنيف

أخبار الجزائر
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معسكر: فتح تحقيق في اختفاء جوازات سفر وبطاقات التعريف البيومترية بتغنيف
بقلم طوبال.ع

أوفد الأمين العام لولاية معسكر، ممثلين عن مديرية التنظيم والشؤون العامة، للتحقيق في قضية إختفاء جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية.

وقد إختفت جوازات السفر وبطاقات التعريف بيومترية، من إحدى مصالح مقر المجلس الشعبي البلدي بتيغنيف.

وكشفت مصادر مسؤولة بأن أعضاء لجنة التحقيق أكدوا وجود حالات اختفاء للجوازات وبطاقات التعريف بشكل مشبوه.

وتم الإستماع إلى إفادات عدد من الموظفين ممن لهم صلة بمراحل إعداد وثائق مصلحة الحالة المدنية.

ولم تخف مصادر إمكانية الإستعانة بتحقيقات مصالح الأمن في أعقاب تقديم شكوى ضد مجهول .


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