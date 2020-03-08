معسكر.. فتح تحقيق في اعتداء طاقم طبي على زوج حامل توفيت بمستشفى غريس

فتحت مصالح الأمن بدائرة غريس في معسكر، تحقيقات في قضية إعتداء طاقم طبي على مواطن فقد زوجته الحامل ومولوده بمستشفى غريس.

وجاء التحقيق على خلفية شكوى تقدم بها الضحية إلى وكيل الجمهورية، اتهم من خلالها الفريق الطبي بالاعتداء عليه بالضرب وذلك بعد داخل لحظات بعد اعلامه بوفاة زوجته.

وحسب الضحية فإنه تم أخذ اقواله رفقة عدد من الشهود على محاضر من قبل الشرطة وطرح شهادة طبية تثبت العجز وتحدد مكان اصابته على مستوى الرجل اليمنى ومناطق اخرى من جسمه في انتظار التحقيق مع بقية الأطراف.

حيثيات القضية تعود إلى نهاية الاسبوع المنصرم، اين توجهت المرأة الحامل”ك.ن” البالغة من العمر 40 سنة رفقة زوجها “لشعر العربي” إلى مصلحة طب النساء والتوليد للوضع، حيث رفض الفريق الطبي المناوب بالمصلحة استقبالها وطلبوا منه ارجاعها في وقت لاحق وكان لزاما عليه التوجه بها الى مسكنه في دوار اولاد بلحاج غير ان حالتها ساءت ليعيدها مرة ثانية، وأثناء اخضاعها لعملية الولادة، توفي جنينها فيما أصيبت بنزيف وتعقدت حالتها، مما استدعى تحويلها إلى مستشفى معسكر، على أمل إسعافها وإنقاذها، لكنها فارقت الحياة.

واتهم زوج الضحية قابلات وأطباء بالإهمال المؤدي إلى الوفاة و من المنتظر أن يتم فتح تحقيق ثاني خلال الأيام القليلة القادمة من وكيل الجمهورية.

وفي السياق جددت عائلة المرحومة السلطات وعلى رأسها وزير الصحة بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على سبب وفاة الأم وجنينها.