معسكر: فصيلة مكافحة سرقة السيارات تفكك مجموعة أشرار

تمكنت عناصر فصيلة مكافحة سرقة السيارات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في سرقة المركبات.

وتتكون المجموعة الاجرامية من ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية مجاورة، تتراوح أعمارهم بين 21 و 43 سنة.

يأتي هذا إثر بلاغ تلقته مصالح أمن الولاية من الضحية عبر الرقم الأخضر 48-15 حول تعرض مركبته متمثلة في شاحنة لجريمة السرقة من طرف مجهولين، قاموا بالفرار خارج مدينة معسكر.

وتم على الفور اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، حيث تلقت خلالها مصالح الشرطة معلومات من طرف الضحية حول العثور على المركبة محل السرقة بإحدى ضواحي دائرة عين فارس، ليتم استرجاعها.

كما مكنت المعلومات المستقاة من تحديد وجهة المشتبه فيهم ، ليتم التنسيق مع مصالح أمن دائرة البرج، التي تمكنت بعد نصب حاجز أمني من توقيف أحدهم، البالغ 42 سنة بمدخل المدينة، بعد رفضه الامتثال لأمر التوقف والقيام بمناورة خطيرة، تسبب إثرها بالاصطدام بعمود كهربائي، فيما لاذ شريكاه بالفرار.

وحول الشخص الموقوف إلى مقر أمن الولاية، أين فتح تحقيق على مستوى فصيلة مكافحة سرقة السيارات، تبين خلاله تطابق البصمات المجرمة المرفوعة من المركبة المسروقة مع بصمات أحد المشتبه فيهما الفارين البالغ من العمر 21 سنة.

كما تبين أن المشتبه فيه الموقوف متورط في قضية انتحال هوية الغير من خلال انتحال خمسة هويات أخرى للإفلات من المصالح الأمنية، بعد استغلال معطيات هاتفه النقال خلال التحقيق، عبر مقطع فيديو قام بالتقاطه خلال انتهاكه إجراءات فترة الحجر الصحي.

واستمر التحقيق في القضية بتوقيف شريكيه وتنفيذ عمليات تفتيش لمساكن المشتبه فيهم مكنت من استرجاع لوحات ترقيم، كانت تستعمل خلال عمليات سرقة المركبات للإفلات من المراقبة الأمنية.

لتستكمل إجراءات التحقيق في القضية، ثم أنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم الثلاثة، وقدموا أمام العدالة التي أمرت بوضع اثنين رهن الحبس فيما وضع الثالث تحت الرقابة القضائية.