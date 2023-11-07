معسكر: قتيلان و3 جرحى في حادث مرور بدوار السوالمية

تسبب حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء في وفاة شخصين، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة بولاية معسكر.

الحادث تمثل في اصطدام شاحنة بسيارتين بالطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين دوار السوالمية و سيدي قادة. كما خلّف الحادث وفاة رجل و امراة في مكان الحادث متأثرين بجروح بليغة. الرجل كان على متن سيارة نفعية من نوع تويوتا هيليكس و المراة كانت على متن سيارة من نوع رونو صافران. و اصابة 03جرحى إصابات متفاوتة قدمت لهم الاسعافات الاولية في مكان الحادث. و تم إجلاؤهم إلى مستشفى تيغنيف والمتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى رحمهم الله.