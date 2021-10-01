معسكر : قتيلان و7 جرحى في حادث انحراف سيارة بسجرارة

لقي شخصان حتفهما و أصيب 7 اخرون في حادث مرور خطير وقع مساء اليوم في أعالي بلدية سجرارة الواقعة على بعد 18 كلم شرق مقر دائرة المحمدية في ولاية معسكر .

الحادث تمثل في انحراف سيارة من نوع هيليكس كانت تقل 9 أشخاص خلال عبورها منحدر طريق بلدي على مقربة من دوار بني تيمي قبل اصطدامها بجدار حجري المانع للإنجراف. وخلف الإصطدام مقتل شخصين و إصابة 7 اخرين تم تحويل 5 منهم في حالة خطيرة كون أن إصاباتهم كانت بليغة إلى المؤسستين الإستشفائيتين بوهران و معسكر .

في حين تم الإبقاء على شخصين على مستوى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة الإستشفائية العمومية دحو دحاوى بالمحمدية. مصالح الدرك الوطني لإقليم بلدية الغمري فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث . هذا ويذكر أن القتلى و الجرحى تم نقلهم فور وقوع الحادث من طرف مواطني بلدية سجرارة إلى مستشفى المحمدية .