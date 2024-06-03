معسكر.. قتيل وجريحان في حريق شقة بعين فكان

لقي شخص حتفه، فيما اصيب اثنان آخران، اليوم الاثنين، في حريق شقة بولاية معسكر.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحريق شب في شقة بالطابق الثالث لعمارة تتكون 05 طوابق بحي 100 سكن ترقوي مدعم ببلدية ودائرة عين فكان.

وقد خلف الحريق وفاة طفل يبلغ من العمر حوالي 4 سنوات وإصابة شخصين اخرين من جنس ذكر يبلغان من العمر حوالي 08 سنة و10 سنة لهم ضيق في التنفس تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، اما الضحية المتوفية تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثت.