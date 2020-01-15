معسكر: قطار يدهس فلاح بالغمري

لقي فلاح حتفه في حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء بإقليم بلدية الغمري التابعة لدائرة المحمدية في ولاية معسكر .

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الضحية والمدعو “ف. ح” البالغ 50 سنة، كان منهمكا في القيام بأشغال البذر بمحراث بدائي.

وذلك عند عبور قطار المسافرين القادم من الجزائر العاصمة بإتجاه وهران خط السكة الحديدية لمنطقة أولاد عربية ولم يتلفت لحظة مروره قبل أن يسحقه.

هذا وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة موازاة مع نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى .