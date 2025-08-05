معسكر: قطاع النقل يتدعم بـ350 سيارة أجرة و10 حافلات و12 قطارا

قام وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل إلى ولاية معسكر، رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ.

وتم في مستهل الزيارة، تقديم عرضين مفصلين، من طرف مدير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لولاية معسكر، تناول فيه وضعية شبكة الطرق والمنشآت الفنية. وبرامج الصيانة الخاصة بسنة 2026. وحصيلة المشاريع من سنة 2020 إلى 2025.

وكذا نسب تقدم الدراسات والاحتياجات المستقبلية، لاسيما ما تعلق بتطوير منشآت المطار وشبكة الطرق. تلاه عرض مدير النقل الولائي، مدعومًا بفيديو توضيحي.

واستعرض من خلاله وضعية قطاع النقل بالولاية، وأداء المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري. ونشاط نقل البضائع، ووضعية محطات النقل البري الثلاث.

وشبكة السكك الحديدية، خاصة الخط الرابط بين معسكر وسعيدة، وخطي السكة المتقاطعين بالمحمدية. ووضعية مطار غريس ببلدية غريس، واحتياجات القطاع في مجال التكوين والرقابة التقنية.

وفي كلمته عقب العرض، عبّر الوزير عن شكره الخالص للسلطات المحلية على حفاوة الاستقبال والتنظيم المحكم.

كما ثمن الديناميكية التي تعرفها الولاية ومختلف مناطق الوطن في إنجاز مشاريع النقل بمختلف أنماطه.

وأكد على التزام القطاع بمواصلة دعم الولاية، حيث تم منح 350 رخصة استثنائية لسيارات الأجرة الجماعية. وتدعيم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بـ10 حافلات .

كما تم برمجة رحلات مستقبلية انطلاقًا من مطار غريس، وذلك بعد دخول شركة الخطوط الجوية الداخلية حيز الخدمة. ووفقًا لما ستُسفر عنه الدراسات التقنية الخاصة بقابلية استغلال المطار.

كما كشف أن قطاع السكك الحديدية استعاد 12 قطارًا من نوع كوراديا من أصل 17، مع استمرار صيانة 5 أخرى.

مؤكدًا أن الربط السككي سيتواصل ليشمل مناطق الجنوب، وصولًا إلى تندوف، في إطار رؤية وطنية شاملة.

وفي ختام المحطة الأولى من الزيارة، تمّت معاينة مشروع إنجاز منشأة فنية على مستوى الطريق الوطني رقم 04، بالنقطة الكيلومترية 410+700.