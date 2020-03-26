معسكر: مجهولون يسطون على مركز علاج بسيدي عبد المومن

إستولوا على أدوية ومواد تعقيم

قام مجهولون ليلة أمس بالسطو على مبنى مركز علاج بلدية سيدي عبد المومن التابعة إقليميا لدائرة المحمدية بمعسكر قبل أن يجهزوا على كمية من الأدوية و أخرى خاصة بالتعقيم بعد تخريب قفل المخزن.

حدث ذلك بعد نحو يومين من غياب الطاقم الطبي عن مبنى المركز لدواع ذات صلة بعدم توفر النقل الذي حال دون التحاق الطبيب العام و طبيب الأسنان و3 ممرضين.

وفي أعقاب تفعيل قرار حظر تنقل سيارات الأجرة من عموم الإجراءات التي تم تفعيلها لمواجهة تفشي وباء كورونا كوفيد 19 المستجد.

وقد تم إخطار مديرية الصحة و السكان لولاية معسكر بحادث السطو فضلا عن مصالح البلدية التي أظهرت تنصلها من متابعة مخلفات عملية السطو.

وفي السياق ذاته أعرب أهالي و سكان البلدية عن خشيتهم من ما قد يترتب عن حادثة السطو .

كون أن المركز يبقى في حاجة لدعم بوسائل التطبيب و الأدوية خاصة تلك المتعلقة بالمضادات الحيوية.

ناهيك عن الحجم الساعي الذي يتمسك به الطاقم الطبي المتمثل في دوام لا يزيد عن 3 ساعات من أصل 12 ساعة .

و هو ما أثار حفيظة عضو ولائي منتخب و الذي طالب بوجوب تدخل مدير الصحة .