معسكر: مداهمة ليلية تسفر عن حجز 1600 مشروب كحولي 

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي بحي المدينة الجديدة أولاد مالك في معسكر، نهاية الأسبوع المنقضي، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بالضاحية الجنوبية لمدينة المحمدية.

وتمت العملية، بناء على معلومات وردت إلى المصلحة تفيد بقيام شخص يقطن في المجمع السكني الفوضوي بالترويج والبيع للكحوليات بعد توليه تخزينها في مقر إقامته.

كما قامت مصالح الأمن وبعد الحيازة على إذن بالتفتيش من تنفيذ مداهمة ليلية. وأسفرت المداهمة، عن حجز أزيد من 1600 مشروب كحولي من مختلف الأنواع و الأحجام.

كما تم اقتياد صاحب المنزل إلى المصلحة والإستماع إلى إفاداته في مضمون محضر .

وقد تقرر تقديم المتهم، أمام مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية يوم غد الأحد.

كما شرعت مصالح الأمن في عموم مقارها في القيام بحملات ودوريات متابعة مكثفة في جل أرجاء وكبريات دائرة المحمدية. ويأتي ذلك، لرصد الترويج غير الشرعي للكحوليات على مشارف مطلع السنة الميلادية الجديدة.

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العاصمة.. نصّاب ستيني في قبضة الأمن

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، من توقيف المدعو “بوشیش عبد القادر” في قضية النصب والاحتيال.

وجاء في بيان مصالح أمن ولاية الجزائر، أنه طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، تعلم أمن ولاية الجزائر، أن مصالحها بأمن المقاطعة الادارية باب الوادي قامت بتوقيف المدعو “بوشیش عبد القادر” البالغ من العمر 62 سنة في قضية النصب والاحتيال.

كما وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص قد يكون وقع ضحية السالف الذكر التقرب إلى مقر أمن المقاطعة الادارية باب الوادي لتقييد شكوى أو إدلاء بشهادة أو تقديم معلومات ضد المشتبه فيه.