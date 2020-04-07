معسكر.. مصالح الأمن تسطر مخططا أمنيا لضمان الإلتزام بالحجر الجزئي

قامت مصالح الأمن الوطني بولاية معسكر بتسجيل مخالفات في حق 13 شخصا و18 مركبة و26 دراجة نارية و3 محلات تجارية بسبب خرقهم لإجراءات الحجر الصحي.

وسطرت مصالح أمن معسكر مخططا أمنيا عبر قطاع اختصاصها لضمان الإلتزام بهذا الإجراء الوقائي الهادف إلى الحفاظ على الصحة العمومية.

ولإنجاح المخطط، تم اتخاذ جملة من التدابير الأمنية التي ترتكز على تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة عبر محيط الساحات العمومية والشوارع والأحياء.

والقيام بحملات تحسيسية واسعة عبر مكبرات الصوت، يضاف إلى ذلك متابعة ورصد مدى التزام أصحاب المحلات التجارية بالتوقيت المحدد لتوقيف النشاط واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.

كما تم في هذا الإطار تفعيل مهام الحواجز الأمنية بمداخل ومخارج المدن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقرار الولائي رقم 890 الصادر بتاريخ 6 أفريل الجاري.