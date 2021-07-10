معسكر.. منع إقامة الأعراس والجنائز لمواجهة انتشار كورونا

قرر والي ولاية معسكر منع إقامة الأعراس والجنائز لمواجهة انتشار فيروس كورونا

وحسب بيان لمصالح ولاية معسكر فإن ومن اجل الحفاظ على الصحة العمومية لمواطني ولاية معسكر، و في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 و بعد الارتفاع المحسوس في الاصابات على مستوى الولاية تقرر منع إقامة حفلال الأأعراس و الجنائز على مستوى الولاية.

واكد البيان أن حفلات الأاعراس والجنائز تعتبر بيئة ملائمة لانتشار العدوى الفيروسية.

واكد ذات البيان أن أي مخالف لهذه التعليمات سيتعرض لاجراءات قانونية صارمة لاسيما ماتعلق بالمتابعة القضائية بتعريض حياة أشخاص للخطر.