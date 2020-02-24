معسكر.. موظفون من بلدية المامونية ودائرة عين فارس أمام القضاء بتهمة التزوير

مثُل يوم أمس الأحد، 6 موظفين من بلدية المامونية ودائرة عين فارس بولاية معسكر، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر.

وهذا في قضية تزوير مئات الطوابع للبطاقات الرمادية ومئات طوابع رخص السياقة على مستوى بلدية المامونية.

القضية عالجتها فرقة الأبحاث للدرك الوطني التابعة لكتيبة درك دائرة معسكر، حيث بعد تلقيها معلومات تفيد بالإشتباه في تزوير الطوابع، باشرت في فتح تحقيق.

وبعد أخذ إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي، تم العثور على أجهزة الإعلام الآلي، جهاز سكاينر وأقراص صلبة، أين تم حجها.

وتبيّن في التحقيق الإبتدائي، أنّه هناك تزوير وتقليد لأكثر من ألف طابع من فئة 800 دينار، فاقت قيمتها 160 مليون سنتيم.

ليتم تقديم المشتبه فيهم والشهود في غضون هذا الأسبوع أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، الذي أحالهم على مكتب قاضي تحقيق لدى نفس المحكمة.