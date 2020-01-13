معسكر: موظفو وعمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية في اعتصام بالمحمدية

يعتصم منذ ساعات صباح اليوم الإثنين عدد من عمال وموظفي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالمحمدية في ولاية معسكر، داخل فضاء الورشات.

وطالب المحتجون بالرحيل الفوري لمدير الشركة، على خلفية ما وصفوه بتفشي حالة التمييز وتنامي الفساد في التسيير .

و استنادا إلى عدد من ممثلي الشركة، فإن مديرها عمد إلى اتخاذ سبل غير قانونية في مجال التوظيف، لحساب فئات معينة، دون تعميمها على شباب المنطقة الذين طالما كانوا ينتظرون و لسنوات فرص التوظيف عند إيداع أو تحيين ملفاتهم على مستوى وكالة التشغيل المحلية التي تعد بمثابة الوسيط في سياق التعهدات و المناقصات.

وقد تمسك العمال المحتجون بقرار الإعتصام و العدول عن فض الإعتصام، إلى حين إيفاد لجنة تحقيق من المديرية الجهوية بوهران .

و أطنب هؤلاء في الدعوة إلى رفع التضييق عن ممارسة العمل النقابي، و السماح للراغبين في عضوية نقابة المؤسسة من الترشح وعدم الإكتفاء بترشيح أشخاص على سبيل التعيين .

هذا و حاولنا مرارا الإتصال بممثلين عن إدارة الشركة، ولم يتسن لنا ذلك لأخذ الرد.